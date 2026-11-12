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Kars'ta çamura saplanan pancar söküm makinesi çiftçilerin imecesiyle kurtarıldı

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Kars'ta çamura saplanan pancar söküm makinesi çiftçilerin imecesiyle kurtarıldı
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde şeker pancarı hasadı sırasında pancar söküm makinesi çamura saplandı. Çiftçiler traktörlerle uzun uğraş sonucu makineyi imece usulüyle çamurdan çıkardı.

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte tarlalardaki şeker pancarını bir an önce hasat etmek isteyen çiftçilerin zorlu mücadelesi sürüyor. Demirkent köyünde çamura saplanan pancar söküm makinesini kurtarmak için çiftçiler seferber oldu.

Kars'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve hava sıcaklıklarının düşmesi, tarım arazilerinde çalışmayı güçleştirdi. Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde şeker pancarı hasadını tamamlamak isteyen üreticiler, ağırlaşan arazi şartlarına rağmen tarlalarda mesai yapmaya devam ediyor. Özellikle çamur nedeniyle iş makinelerinin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde çiftçiler zor anlar yaşıyor. Demirkent köyünde pancar sökümü yapan çiftçiler, çalışmalar sırasında pancar söküm makinesinin çamura saplanmasıyla zor durumda kaldı. Ağır iş makinesinin kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine köylüler yardıma koştu.

Traktörlerini makinenin bulunduğu alana getiren çiftçiler, uzun uğraşlar sonucu imece usulüyle kurtarma çalışması başlattı. Traktörlere bağlanan halatlarla çekilen pancar söküm makinesi, yoğun çaba ve koordineli çalışma sonucunda saplandığı çamurdan çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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