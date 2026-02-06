Haberler

Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kaza anı kameraya yansıdı

Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kaza anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Karaman'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç arasındaki kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, sadece maddi hasar oluştu.

Karaman'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi Ahi Evran Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 70 M 0203 plakalı yolcu minibüsü ile arkasında römork takılı olan F.S. yönetimindeki 70 ABS 754 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların kavşakta çarpışma anı yer alıyor.

Kaza yerinde sigortacıların işlemlerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

