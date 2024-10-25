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Karaman'da Lise Öğrencisi Arkadaşını Tabancayla Vurdu

Karaman'da Lise Öğrencisi Arkadaşını Tabancayla Vurdu
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Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi A.G., tartışma sonucu arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Olay, spor salonunda gerçekleşti ve gencin hastanede kurtarılamadığı belirtildi.

Karaman'da bir lise öğrencisi aynı okulda okuyan öğrenci arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.45 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak'a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Parlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı.

Öğrenci arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak'ın Karaman Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. İki genç arasında kız meselesinden kaynaklanan ve ortaokuldan beri devam eden bir husumet olduğu iddia edildi.

Olayla tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hakkı Teke karaman 3-sayfa Şiddet Eğitim Spor Suç

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