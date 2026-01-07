Karadeniz'de isabet alan petrol tankeri İnebolu'da demirledi

Karadeniz'de dron saldırısında isabet alan Palau bandıralı petrol tankeri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi demirleme sahasına demirledi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta seyir halinde olan Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri, dron saldırısında, üst kısımlarından isabet aldı. Gemiden yapılan çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Petrol tankeri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde İnebolu ilçesi açıklarına getirildi. Petrol tankeri, Erkekarpa köyü mevkiinde demirleme sahasında demirledi. Burada geminin hasar durumunun inceleneceği öğrenildi. - KASTAMONU