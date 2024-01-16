Karabük'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, eşi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 05.55'de 78 SR 013 plakalı Toyota marka otomobili ile Gerede istikametine seyir eden T.H. (68), Mermer mevkiinde yağışlı havada zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü T.H. ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yanında bulunan eşi Esma Hızarcıoğlu'nun (64) ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK