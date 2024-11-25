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Kar ve Buzda Mahsur Kalan Tırı Off-Road Aracı Kurtardı

Kar ve Buzda Mahsur Kalan Tırı Off-Road Aracı Kurtardı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan bir tır, off-road tutkunu bir sürücü tarafından kurtarıldı. Tır şoförü, yardımlarından dolayı ekibe teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan tır, bir off-road aracının yardımıyla kurtarıldı.

Göksun'un yüksek kesimlerinde bir tır, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Tırın kayarak hareket edemez hale geldiği öğrenilirken, çevrede bulunan off-road tutkunları hemen devreye girerek tırı güvenli bir şekilde çekmeyi başardı. Off-road sporcusu Sefa Güzelbulut, aracıyla tırı çekerek kurtardı. Mahsur kalan tır şoförü, yardım eden ekibe teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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