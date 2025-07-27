Kapıkule'den Gelen Tırda 122 Milyon TL Değerinde Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kapıkule'den Gelen Tırda 122 Milyon TL Değerinde Kaçak Telefon Ele Geçirildi
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Türkiye'ye Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda, Habur Gümrük Kapısı'nda yapılan detaylı aramada, beyan edilen akıllı telefonların yerine kaçak tuşlu telefonlar bulundu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Türkiye'ye Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda, Habur Gümrük Kapısı'nda yapılan detaylı aramada 122 milyon 170 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibi sonucu yapılan operasyonda beyan edilen 20 bin akıllı telefonun yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon bulundu.

Kapıkule'den Transit Refakat Belgesi ile Türkiye'ye giren tır, Habur'a kadar adım adım takip edildi. Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, yükün beyanla uyuşmadığı ortaya çıktı. Akıllı telefon beyanında bulunan firma, yurtiçine sokulmak istenen ve piyasa değeri milyonları bulan tuşlu telefonlarla büyük bir kaçakçılık girişiminde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın ardından kaçak eşyalara el konulduğu ve gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Dürüst ticaret erbabını korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve yasa dışı ticaretin ülke ekonomisine verdiği zararı önlemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, özellikle çocukları ve aile yapısını tehdit eden unsurlara karşı da toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edilmektedir" denildi.

Olayla ilgili adli sürecin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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