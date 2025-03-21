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Kapıkule'de Buzdolabında 62 Bin Euro Ele Geçirildi

Kapıkule'de Buzdolabında 62 Bin Euro Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan bir tır sürücüsünün buzdolabına gizlediği toplam 62 bin 770 Euro, gümrük memurları tarafından yakalandı. Sürücünün beyan edilmemiş paralarıyla birlikte yapılan detaylı muayene sonucu paralar ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte isteyen Türkiye plakalı tır sürücüsün buzdolabına gizlediği 62 bin 770 euro komşunun gümrük memurları tarafından yakalandı.

Almanya'dan gelip Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmek isteyen tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük noktasına geldi. Türk vatandaşı şoför, taşıdığı eşyaya ait düzenli belgelerde kozmetik ürünlerini olduğunu belirtti.

Tır "risk analizi" yöntemi kullanılarak detaylı bir gümrük muayenesine yönlendirildi. Fabrikaya ait sürücü mahallinin buzdolabının arkasındaki duvarda ve içinde bulunan boşluğunda yapılan kontrollerde, şeffaf poşetlerle folyoya sarılı beyaz kağıt zarflar içerisinde euro banknotları bulundu. Sürücünün üzerinde yapılan aramada ceketinin ceplerinde ve cüzdanında beyan edilmeyen paralar da bulundu. Beyan edilmeyen toplam 62 bin 770 euroya el konuldu.

Haskovo Bölge Müdürlüğü gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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