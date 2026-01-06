Haberler

Kapalıçarşı dosyasında dördüncü dalga operasyon: 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sinyalbaz soruşturması çerçevesinde, 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı. 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı. Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri