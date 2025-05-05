Kamyon limit tanımadı! 139'la giden otomobil bile yetişemedi

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 139 kilometre hızla giden bir otomobil, hız limitini aşan bir kamyona yetişmekte zorluk çekti. Kamyon sürücüsüne, trafik denetimi sonucu 12 bin 427 lira ceza kesildi.

Görüntü, sık sık tır-kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz günlerde kaydedildi.

HIZ LİMİTİNİ UMURSAMADI

Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan ve 06 DHE 214 plakalı kamyon sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızda giden kamyona, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OTOMOBİL 139 YAPMASINA RAĞMEN YETİŞEMEDİ

"Yetişmek için çıktığımız hız. Hala daha yetişemiyoruz" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 139 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala kamyona yetişmekte zorluk çektiği görüldü. Konuya ilişkin Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince aracıyla birlikte istasyona getirilen kamyonda aracın takograf verileri incelemesi neticesinde sürücüye 12 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

Kamyon limit tanımadı! 139'la giden otomobil bile yetişemedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞahin:

Ehliyet iptali 5 yıl yeni baş vuru yok ehliyetsiz yakalanan olursa araç el koy bak oluyormu böyle vakalar illa biri ölmesi lazım

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Peki sen neden yetişmek için hızlanıyorsun. Yetişmekteki muradın nedir. Birisi kurallara uymuyor diye sen kural ihlali yapmayı kendine nasıl hak görüyorsun.

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