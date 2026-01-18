Haberler

Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı'na demirledi

Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı'na demirledi
Güncelleme:
Kamerun bayraklı 'Aurelia' isimli konteyner gemisi, Karadeniz'de uğradığı dron saldırısının ardından Samsun Limanı'na ulaşarak muayene edilmeye başladı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bazı konteynerler zarar gördü.

Kamerun bayraklı "Aurelia" isimli konteyner gemisi, Karadeniz'de dron saldırısına uğramasının ardından Samsun Limanı'na demirledi.

Edinilen bilgilere göre, Novorossiysk Limanı'ndan hareket eden Kamerun bayraklı "Aurelia" isimli gemi, limandan yaklaşık 80-90 mil açıkta seyir halindeyken dron saldırısına uğradı. Konteyner yüklü gemide 7'si Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, gemide bulunan bazı konteynerler zarar gördü. Olayın ardından seyrine devam eden gemi, bugün saat 14.30 sıralarında Samsun Limanı'na ulaştı. Limana demirleyen gemide hasar gören konteynerler vinç yardımıyla teker teker gemiden indirildi. Yetkililer tarafından gemide ve konteynerlerde inceleme başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN

