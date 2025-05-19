Kahramanmaraş'taki Kağıt Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'taki Kağıt Fabrikasında Yangın
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası maddi zarar oluştu ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nda çıktı. Fabrikanın açık alandaki kağıt balyalarında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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