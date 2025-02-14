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Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'ndaki ahşap imalatı yapan bir iş yerinde çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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