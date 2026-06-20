Haberler

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını korkuttu

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın pamuk deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşından kafa karıştıran sözler