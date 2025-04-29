Kahramanmaraş'ta Kripto Borsa Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli Antalya, İzmir ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda kripto borsaların sahtesini oluşturmak suretiyle bir çok kişinin kripto varlıklarını ele geçiren 18 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada: " Kahramanmaraş ili merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinde bir kısım şüphelilerin kripto borsalarının sahtesini oluşturmak suretiyle hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadi ile mağdur şahısları bu sitelere yönlendirdikleri, hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri, akabinde yurtdışında faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardıkları iddiaları üzerine adli soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında elde edilen deliller itibari ile 23 şüpheli hakkında eşzamanlı adli işlem yapılmıştır. Yapılan adli işlemler sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin tespit edilen mal varlığı ve banka hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konulmuştur. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ