Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Kahramanmaraş'ta Kripto Borsa Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Kripto Borsa Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte kripto borsa oluşturarak birçok kişinin varlıklarını ele geçiren 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde çeşitli illerde adli işlemler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli Antalya, İzmir ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda kripto borsaların sahtesini oluşturmak suretiyle bir çok kişinin kripto varlıklarını ele geçiren 18 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada: " Kahramanmaraş ili merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinde bir kısım şüphelilerin kripto borsalarının sahtesini oluşturmak suretiyle hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadi ile mağdur şahısları bu sitelere yönlendirdikleri, hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri, akabinde yurtdışında faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardıkları iddiaları üzerine adli soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında elde edilen deliller itibari ile 23 şüpheli hakkında eşzamanlı adli işlem yapılmıştır. Yapılan adli işlemler sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin tespit edilen mal varlığı ve banka hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konulmuştur. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.