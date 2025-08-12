Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde bulunan kağıt ve konik üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahaleye başladığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
