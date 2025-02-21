Kahramankazan'da 4 Ton 700 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir tırda 4 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, istihbarat faaliyetleri neticesinde KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda saat 13.30 sıralarında Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında C.A. idaresindeki şüpheli tır durduruldu. Tırda yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon 50 bin lira olan 4 ton 700 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA