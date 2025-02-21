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Kahramankazan'da 4 Ton 700 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kahramankazan'da 4 Ton 700 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonla tırda 4 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 7 milyon 50 bin lira olan tütün, güvenlik güçlerinin istihbarat çalışmaları sonucunda bulundu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir tırda 4 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, istihbarat faaliyetleri neticesinde KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda saat 13.30 sıralarında Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında C.A. idaresindeki şüpheli tır durduruldu. Tırda yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon 50 bin lira olan 4 ton 700 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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