Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de Galatasaray taraftar grubunun bulunduğu yerde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de Galatasaray taraftar grubunun bulunduğu alanda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 17.12 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8-10 kişilik Galatasaray taraftar grubu, yanlarında takım flamasıyla alkol aldıkları sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından "Burada bu şekilde yapamazsınız" denilerek uyarıldı. Şahısla grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda şüpheli şahıs, yanında bulunan silahla önce havaya 6-7 el ateş etti, ardından S.O. isimli kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı S.O. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın M.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay sonrası kaçtığı araç Üsküdar'da yapılan dar alan uygulaması sırasında bulundu. Araçta yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Araçla bağlantılı olarak polis ekipleri tarafından toplam 8 farklı adrese düzenlenen operasyonların ardından M.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçlarından başlatılan tahkikat işlemleri sürerken, bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı

Taksicinin üzerine çıkıp defalarca bıçakladı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.