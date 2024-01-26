Üye Girişi
Haberler

Kaçak kazı yapan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda

2'şer adet levye, balta, balyoz, branda, 3'er adet kazma, kürek, 1'er adet yaklaşık 10 metrelik halat, murç, taş parçası, el arabası, makara, 6 adet demir kova ve 7 adet iş elbisesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskipazar Karabük Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title