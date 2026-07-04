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Alanya'da "jandarmayım" deyip hesap ödemeden ayrılan şüpheliye operasyon

Alanya'da 'jandarmayım' deyip hesap ödemeden ayrılan şüpheliye operasyon
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp yemek yedikten sonra hesap ödemeden kaçan şüpheli, JASAT ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmede yemek yedikten sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp hesap ödemeden ayrıldığı iddia edilen şüpheli, JASAT ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede yemek yiyen bir kişi, daha sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin M.S.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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