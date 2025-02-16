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Jandarma ateş açmak zorunda kaldı: Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga çıktı, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı

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Bolu'daki dinlenme tesisinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga çıktı. 2 sarı-lacivertli taraftarın yaralandığı kavgada jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp taraftarları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

BIÇAK VE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

2 FENERBAHÇE TARAFTARI YARALANDI

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ateş açmak zorunda kaldı: Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga çıktı, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Futbol taraftarları işte çoluk çocuk.. bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adamı mı diye.

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

yasaklayin gitsin

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