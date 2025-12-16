Haberler

İzmir'de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

İzmir'de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 12 Aralık günü Konak ilçesinde belirlenen bir adres ve bir araca operasyon düzenlendi. Adres ve araçta yapılan aramalarda; 4 bin 130 litre etil alkol, 1 adet tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! Milyonlarca liralık havale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
title