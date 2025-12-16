İzmir'de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 12 Aralık günü Konak ilçesinde belirlenen bir adres ve bir araca operasyon düzenlendi. Adres ve araçta yapılan aramalarda; 4 bin 130 litre etil alkol, 1 adet tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR