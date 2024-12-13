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İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bornova ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği fabrikadaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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