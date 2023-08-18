İzmir'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Tartışma sonucunda kaçan saldırgan ise polis tarafından aranıyor.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zeytinlik Mahallesi 1162 Sokak'ta Hüseyin Gökçen (71) ile Ü.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç, yanında bulunan bıçakla Gökçen'i defalarca bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan Ü.Ç'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.