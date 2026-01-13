Haberler

İzmir'de para nakil aracı soygununda 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir para nakil aracına gerçekleştirilen silahlı soygun sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda çalınan paraların bir kısmının bulunduğu ve birçok silahın ele geçirildiği bildirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, para nakil aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çalınan paraların bir kısmı ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Yenitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapan nakil aracına yönelen silahlı ve maskeli şahıslar, görevli personeli plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, görevlilere ait silah ve cep telefonlarını aldıktan sonra araçta ve ATM'de bulunan paraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve delilleri inceleyen ekipler, olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, 6 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca olayda çalınan paranın bir kısmının bulunduğu, net miktarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
