İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Etil Alkol Ele Geçirildi
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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki depolarında 5 milyon TL değerinde sahte etil alkol ve içki malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de sahte içki depolarına düzenlenen operasyonda 5 milyon TL değerinde sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. 14-16 Temmuz tarihlerinde Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara eş zamanlı baskın yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan çok sayıda sahte malzeme ele geçirdi.

Operasyonda; 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki aroması, 4 bin 470 adet boş içki şişesi, 12 bin 50 adet kapak, 500 adet içki kutusu bulundu. Etil alkolün merdiven altı şartlarda üretildiği, dolum için hazırlanan şişe ve kapakların da iç piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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