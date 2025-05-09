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İzmir'de Sahte Evcil Hayvan Maması Üretimi Operasyonu

İzmir'de Sahte Evcil Hayvan Maması Üretimi Operasyonu
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Menderes'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 300 bin TL olan sahte evcil hayvan mamaları ve malzemeleri ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde sahte evcil hayvan maması üretimi yapan bir depoya jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olan taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Develi Mahallesi'nde bir depoda sahte evcil hayvan maması üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda dünyaca ünlü birçok markaların taklit edildiği, toplamda 15 tonun üzerinde sahte kedi ve köpek maması üretildiği tespit edildi. Ayrıca bin litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 adet sahte ambalaj, baskı makineleri, teraziler ve diğer üretim ekipmanları da ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olduğu belirlendi. Depoda bulunan bir şüpheli şahıs hakkında ise Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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