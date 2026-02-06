Haberler

Sağanak yağış Ödemiş'te zarara neden oldu

Ege bölgesinde etkili olan sağanak yağış, İzmir'de özellikle Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyerek evleri ve hayvan damlarını su bastı. Üreticiler büyük maddi zararlar yaşadıklarını belirtti.

Ege bölgesinde etkili olan sağanak yağış, dün akşamdan itibaren İzmir'de hayatı felç etti. Özellikle tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde tarlalar, süs bitkisi bahçeleri sular altında kalırken, çok sayıda evleri ve hayvan damlarını da su bastı.

Kuvvetli yağış, İzmir - Ödemiş yolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Yolda biriken yağmur suları, yol boyunca yer alan süs bitkileri üreticilerinin bahçelerine taştı. Hayvancılık yapılan işletmelerle birlikte pek çok ev ve hayvan damları su bastı. İlgili tüm kurumların ekipleri sabah saatlerine kadar muhtemel olumsuz durumlara karşı sahada görev yaptı.

Süs bitkileri üreticileri tepkili

Milyonlarca liralık zararlarının olduğunu belirten süs bitkileri üreticileri, Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Ödemiş'in bu halde olmasının hem üreticiye hem de ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Dünyanın pek çok ülkesine buradan meyve fidanı ve süs bitkileri ihraç ediliyor. Buradaki yolların bir yağmurla bu hale gelmesini anlamak mümkün değil. Yetkililerin sesimizi duymasını ve tedbir almalarını istiyoruz" dediler.

Evini su basan vatandaştan devlete yardım çağrısı

Geçtiğimiz yıllarda daha önce evinin yandığını, yardımlarla yeniden bir ev yaptığını söyleyen Gülşen Tavukçu, iki yıldır kuvvetli yağışlarda evinin sel baskınına maruz kaldığını belirtti. Sabaha kadar sel suları ile boğuşmaktan ilkokula giden çocuğunun ders çalışamadığını, sabah da okula gidemediğini ifade eden Tavukçu, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
