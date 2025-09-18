Haberler

İzmir'de Mobilya Fabrikasında Yangın Paniği

İzmir'de Mobilya Fabrikasında Yangın Paniği
Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ahşap ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması üzerine itfaiye ekipleri yoğun çaba harcarken, polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
