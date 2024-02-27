İzmir'de Kumar Oynayanlara 340 Bin TL İdari Para Cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 53 kişiye 340 bin lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığını tespit etti. Baskın yapan ekipler, 53 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Yakalanan kişilere, toplamda 340 bin TL idari para cezası kesildi.

İşletme sahibi C.B.B hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan soruşturma başlatılırken, şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR