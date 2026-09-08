İzmir’de kırtasiyelere ’fahiş fiyat’ denetimi

İzmir'de ekipler okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde ve okul alışverişlerinin yapıldığı işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Güvenli ürün satışının sağlanması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketleri ve satış şartları kontrol edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin ve velilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı alışverişlerde ekonomik menfaatlerinde bir azalma ve haksız fiyat artışı nedeniyle mağduriyet yaşamamaları amacıyla Bakanlığımızın talimatlarıyla İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetimler yoğunlaştırılmıştır.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kırtasiye ürünlerine yönelik talepte önemli bir hareketlilik yaşanmaktadır. Bu hareketliliğin tüketicilerin aleyhine olacak şekilde fırsata dönüştürülmesinin önüne geçmek amacıyla, kırtasiye işletmeleri, zincir marketler ve okul alışverişlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği perakende satış noktalarında kapsamlı fiyat denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Denetimlerde; ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun şekilde bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatının birbiriyle uyumlu olup olmadığı ve tüketicinin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrol edilmektedir.

Bunun yanında, özellikle eğitim-öğretim dönemi öncesinde talebi artan ürünlerde meydana gelen fiyat değişimleri de yakından takip edilmekte; haklı ve makul bir ekonomik gerekçeye dayanmayan fiyat artışları haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında incelenmektedir.

Yeni eğitim-öğretim döneminin getirdiği ticari hareketliliğin, velilerimizin aleyhine haksız fiyat artışlarına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz, piyasa şartları ve risk analizleri doğrultusunda eğitim-öğretim dönemi boyunca da sürdürülecektir.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, şeffaf ve adil bir ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı