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İzmir'de İş İnsanının Öldürülmesi Olayında Karısı da Tutuklandı

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İzmir'de iş insanının öldürülmesi olayında karısı da tutuklandı

İzmir'de iş insanının öldürülmesi olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı

İZMİR - İzmir'de, 49 yaşındaki iş insanı Mehmet Akgül'ün kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak 2 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan Akgül'ün karısı A.A. da, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi 7610 Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Bayram namazı için saat 07.00 sıralarında camiye giden bir vatandaş, ayakkabı toptancısı evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Ekipler, bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Mehmet Akgül'ün saat 05.00 sıralarında aracıyla mahalleye geldiği, daha sonra ise ardından mahalleye giren otomobilde R.K. ve G.U. adlı 2 şüpheli tespit edildi. Akgül'ün şüpheli hareketlerde bulunan eşi A.A., R.K. ve G.U. gözaltına alındı.

500 bin TL karşılığında tetikçi tuttuğunu öne sürmüştü

Akgül'ün karısı A.A., R.K. ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu, cinayeti R.K.'nın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu G.U.'ya işlettiğini ileri sürmüştü. Diğer şüpheliler ise suçlamayı reddetti. G.U. alkollü olması sebebiyle olay gününü hatırlamadığını söylerken, polis, G.U.'nun olayda kullandığı belirlenen tabancaya da el koydu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K. ve G.U. tutuklandı, eş A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karısı da tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Gözaltına alınan A.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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