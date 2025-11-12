İzmir'de Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinde İş Kazası: 44 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde üzerine parça düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 44 yaşındaki işçi Hasan Aktepe, üzerine düşen gemi parçasının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktepe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, iki çoçuk babası Hasan Aktepe'nin olaydan bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi - İZMİR