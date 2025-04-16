İzmir'de 6,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İzmir'de 6 buçuk milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Nisan tarihleri arasında Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde çeşitli adreslere 20 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olan; 127 bin adet doldurulmuş makaron, 15 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, 151 şişe çeşitli içki, 125 adet kaçak cep telefonu ve 130 elektronik eşya ele geçirildi. Ayrıca Helenistik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 622 adet sikke ile 66 tarihi eser bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.