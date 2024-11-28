Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

İzmir'de 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen ilçesinde yapılan baskında, piyasa değeri 22 milyon lira olan 28 ton etil alkol ile birlikte sahte içki üretimi için gerekli teçhizat ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 22 milyon lira olan 28 ton etil alkol ele geçirilirken 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Menemen ilçesinde bulunan bir depo ve imalathaneye polis ekipleri tarafından eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, adreste yapılan aramada, 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Savcı Yavuz Engin'in 'Yenidoğan' çetesinin avukatına yanıtı bomba
img

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
img

Herkes boynundaki izi konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet) MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman? Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.