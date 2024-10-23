Üye Girişi
Haberler

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Yangın 16 Saatin Ardından Söndürüldü

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Yangın 16 Saatin Ardından Söndürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 16 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, yangın havadan görüntülendi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangını söndürme çalışmaları drone görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde elektrik kablosu üretimi yapan 7 katlı iş merkezinin 6. katındaki depoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İçinde tekstil malzemeleri de olan depodan alevler yükseldi. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. İş merkezinde büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu istanbul Kurtarma Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Ekonomi Polis Yaşam Olay

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.