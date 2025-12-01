Haberler

İstanbul yağmurlu bir güne uyandı, trafik kilitlendi

İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

