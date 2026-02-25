Haberler

İstanbul merkezli 10 ilde kara para ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon, MASAK işbirliğiyle ve Europol ile yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunda, 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olmakla suçlanan 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Soruşturmanın, MASAK işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konulduğu aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor