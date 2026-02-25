İstanbul merkezli 10 ilde kara para ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunda, 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olmakla suçlanan 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Soruşturmanın, MASAK işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konulduğu aktarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı