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İstanbul Finans Merkezi'nde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde çalışma esnasında yangın çıktı.

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde çalışma esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 3 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Olay saat 17.30 sıralarında yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre Finans Merkezi'ne ait B blokta bulunan -4'üncü katta çalışma esnasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binada bulunan işçiler tahliye edilirken, 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen takviyesi yaparak yaralıları tedbiren ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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