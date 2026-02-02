İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan Lady Sham isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale ederek, kıyıya sürüklenmesini engelledi.
İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan Lady Sham isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale ederek, kıyıya sürüklenmesini engelledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa