Şişli'de forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin çalışma yapıldı. Uluslararası alanda gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarda, Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Astoria'daki şirket mercek altına alındı

Soruşturma kapsamında Astoria Alışveriş Merkezi'nin 3'üncü katında bulunan "Vend Teknoloji" ünvanlı şirketin de incelemeye alındığı bildirildi. Şirket adı altında sanal medya üzerinden başka ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunularak, dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, söz konusu yöneticilerin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin görünürde çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdikleri ancak asıl faaliyetlerinin dolandırıcılık olduğu belirlendi.

Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı