İstanbul'da Yüzme Yarışında Kaybolan Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u bulmak için İstanbul Boğazı'nda arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edildi. Yüzücünün kaybolmasıyla birlikte polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Rus yüzücüyü arama çalışmaları bugün de sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bot ve teknelerle birlikte Svechnikov'u aramaya devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
