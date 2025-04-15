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İstanbul'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

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Hasdal-Kemerburgaz yolunda iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü, diğerine aracının camından yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda "yol verme" meselesi yüzünden tartışan iki sürücüden biri aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Aracın camından tokat ve yumruklarla saldıran şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hasdal-Kemerburgaz yolu TEM Otoyolu bağlantısı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye otomobilin camından yumrukla saldırdı. Tartıştığı araç sürücüsüne saldıran şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek arkasında bulunan aracın şoförüne yumruk attığı, bir kişinin ise olayı ayırmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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