İstanbul'da yasadışı bahis ve POS tefeciliği soruşturması: 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasadışı bahis ve POS tefeciliğine karıştıkları iddia edilen 10 kişi yakalandı. 18 şirkete, 11 araca ve 5 konuta el konuldu. Ele geçirilen mal varlığının değeri 671 milyon 255 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da düzenlenen yasadışı bahis ve POS tefeciliğine karıştıkları iddia edilen 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lirayı aşan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulurken, söz konusu şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiği, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
