Haberler

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve suç örgütüne ait banka hesaplarında 3 milyar TL'ye el konuldu. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK işbirliğiyle gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 3 milyar TL'ye el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin bu işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik bir yapı ile paranın iz sürümünü zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesabından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları da belirlendi. Yapılan tespitler neticesinde bahse konu suç örgütüne yönelik 18 Ocak tarihinde icra edilen eş zamanlı operasyonda 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar Türk lirasına el konuldu. Yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı

Hande Erçel'in pozlarına dünyaca ünlü isim dahi kayıtsız kalamadı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor