İstanbul'da trafikte yumruklu ve sopalı kavgalar kamerada Kağıthane'de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada 4 şahıs bir sürücüye saldırdı Dolmabahçe'de ise bir sürücü tartıştığı otobüs sürücüsüne sopayla saldırdıİSTANBUL Kağıthane'de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, 4 şahıs...

İstanbul'da trafikte yumruklu ve sopalı kavgalar kamerada

Kağıthane'de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada 4 şahıs bir sürücüye saldırdı

Dolmabahçe'de ise bir sürücü tartıştığı otobüs sürücüsüne sopayla saldırdı

İSTANBUL Kağıthane'de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, 4 şahıs bir sürücüye saldırdı. Dolmabahçe'de ise bir sürücü tartıştığı otobüs sürücüsüne sopayla saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Otomobille aracın önünü kesen şahıs, 3 arkadaşıyla birlikte diğer sürücüye saldırdı. Saldırının ardından sürücü apar topar kaçtı.

Sopayla otobüs şoförüne saldırdı

Beşiktaş Dolmabahçe'de ise yolcu dolu belediye otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce otomobil sürücüsü bagajdan sopa alarak şoföre saldırdı. Yolcuların tepkisi üzerine şahıs aracına dönerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.