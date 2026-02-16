Haberler

Sultangazi'de taksici ile yolcular arasında ücret tartışması: Bin liralık ücreti 400 lira ödedikleri iddia edildi

Güncelleme:
İstanbul Sultangazi'de bir taksi sürücüsü ile 5 kadın yolcu arasında ücretin ödenmesi konusunda tartışma yaşandı. Sürücü, bin lira talep ederken, kadınların 400 lira ödemesi üzerine gergin anlar yaşandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da taksi sürücüsü ile yolcular arasında ücret tartışması yaşandı. Taksim'den 5 kadın yolcuyu Sultangazi'ye getiren taksiciye bin lira yerine 400 lira ödendiği iddia edilirken, ödeme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den 5 kadın yolcuyu aracına alan taksi sürücüsü, yolculuğun ardından taksimetrede yazan bin liralık ücreti talep etti. Ücrete itiraz eden kadınların taksiye 400 lira ödediği öne sürüldü. Ücret konusunda taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, kadınların taksiye tekme atarak zarar verdiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anları taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların hararetli şekilde tartıştığı ve taksi çevresinde yaşanan hareketlilik yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
