İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Kurtulmuş'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda önemli miktarda altın, gümüş ve döviz ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 adet Cumhuriyet Altını, 13 adet 5 milyon 800 bin dolar değerinde senet, 10 bin dolar, 17 bin euro, 1 milyon 100 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. "Suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 adet Cumhuriyet Altını, 13 adet 5 milyon 800 bin dolar değerinde senet, 10 bin dolar, 17 bin euro, 1 milyon 100 bin lira ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
