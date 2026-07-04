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Suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve yağma gibi suçlardan yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt üyeliği", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konulurken, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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