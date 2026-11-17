İstanbul'da sermaye piyasası fon soruşturmasında 17 şüpheliden 7'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.